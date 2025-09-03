ضبط مصنع خثرة غير مرخص ومخزن مواد غذائية مجهولة المصدر ببني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت مديرية تموين بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الخثرة المستخدمة في صناعة الجبن، بعد ورود معلومات إلى المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بشأن وجود المصنع.

وانتقل فريق من المفتشين التموينيين بالتعاون مع مديرية الصحة ومباحث التموين إلى مقر البلاغ، حيث تبين وجود المعمل غير المرخص، بداخله 1400 لتر لبن في الغلايات، و500 لتر لبن فرز عليه شوائب وأتربة.

وضبطت الحملة مخزنًا لبيع المواد الغذائية يحتوي على 1000 كيلوجرام مخللات مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم حمل شهادات صحية.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لضمان سلامة المواطنين وصحة الغذاء في المحافظة.