حملات مرورية مكثفة لضبط مخالفات التاكسي والسرفيس بالمنصورة (صور)

08:20 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    حملات مرورية (2)
    حملات مرورية (4)
    حملات مرورية (5)
    حملات مرورية (3)
    حملات مرورية (1)
    حملات مرورية (8)
    حملات مرورية (6)
    حملات مرورية (10)
    حملات مرورية (7)
    حملات مرورية (12)
    حملات مرورية (11)
    حملات مرورية (13)
الدقهلية - رامي محمود:

شنت الإدارة العامة لمرور الدقهلية بقيادة العميد د. حاتم طه، مساء اليوم، حملات مرورية موسعة على سيارات التاكسي والسرفيس بمدينة المنصورة، لضبط الحالة المرورية والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وتشغيل العدادات، ومنع تقسيم الخطوط العشوائي الذي يرهق المواطنين.

شملت الحملات شوارع عبدالسلام عارف أمام الاستاد والجيش وجيهان، حيث رصدت عدة مخالفات من بينها عدم تشغيل العدادات، التلاعب في الأجرة، وتقسيم الخطوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية ضد المخالفين.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن الهدف من هذه الحملات هو ضبط المنظومة المرورية بالكامل نهارًا وليلاً، وعدم السماح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطنين، قائلاً: "حقوق المواطنين أولوية مطلقة، وكل مخالف سيُحاسب فورًا بالقانون دون استثناءات."

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الأمن تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الانضباط، مشددًا على أن الحملات ستستمر لتغطية جميع الشوارع الحيوية.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون الفعال مع الحملات المرورية عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تخص سيارات التاكسي أو السرفيس، سواء بعدم تشغيل العداد أو تجاوز التعريفة المقررة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام: 0502316644 – 0502314880 – 0502327792 (من الهاتف الأرضي أو المحمول)، أو الرقم 114 من الهاتف الأرضي.

