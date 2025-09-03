محافظ الإسماعيلية يكرم المشاركين في نجاح مهرجان المانجو الثالث (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن نجاح مهرجان المانجو في نسخته الثالثة جاء نتيجة تكاتف كافة الجهات المشاركة لإخراج الحدث في أفضل صورة، مشيرًا إلى أن ما تحقق كان ثمرة عمل دؤوب ومثابرة على مدار شهور.

وأضاف المحافظ أن كل جهد بُذل يستحق التكريم، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين من اللجنة العليا المنظمة، والمديريات الخدمية، والرعاة، والمتطوعين، ورؤساء الوحدات المحلية، وإدارات الديوان العام، ومكتب الوزير المحافظ.

وفي لفتة إنسانية، حرص المحافظ على تكريم أسرة الراحل محمود سرواح، المدير التنفيذي للشركة المنظمة لأول دورتين من المهرجان، تقديرًا لعطائه ودوره البارز.

ووجّه الشكر لكل من المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام السابق، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، إضافة إلى أشرف سليمان مدير إدارة السياحة والمشرف على المهرجان، مؤكّدًا أن الرعاة شركاء أساسيون في هذا النجاح.

وأشار المحافظ إلى أن مهرجان المانجو يأتي لإبراز أهمية هذا المحصول ودوره المتنامي في الاقتصاد القومي، حيث تمثل الإسماعيلية أكثر من 36% من المساحة الكلية لزراعات المانجو في مصر، وتنتج سنويًا أكثر من 720 ألف طن على مساحة تقارب 120 ألف فدان، تُصدّر منها 40% من صادرات مصر من المانجو إلى نحو 50 دولة.

وأوضح أن المهرجان ضم هذا العام فعاليات متعددة بالتنسيق مع الشركاء والملحقين التجاريين، لفتح فرص لعقد اتفاقيات تصديرية جديدة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أطلق إشارة البدء للمهرجان في 8 أغسطس الماضي، بحضور وزراء وسفراء وممثلي دول أجنبية، وسط تغطية إعلامية واسعة ساهمت في إبراز الحدث عالميًا.

وكرّم المحافظ إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة لدورها المميز في الدورة البرلمانية المنقضية، كما كرم سيد عبيد مدير الإدارة لبلوغه سن التقاعد.