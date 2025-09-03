محافظ أسوان يكرم المتفوقين الحاصلين على منح دراسية مجانية (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

كرّم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الطلاب المتميزين الذين حققوا تفوقًا ملحوظًا في الكليات التي التحقوا بها، عقب حصولهم على منح دراسية مجانية مقدمة من جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان للالتحاق بالكليات الجامعية.

ويأتي ذلك تأكيدًا على الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والدولة في دعم مسيرة التعليم والتنمية المستدامة.

ووفرت الجمعية منحتين إضافيتين لطالبات اجتزن معايير الترشح التي وضعتها لجنة الاختيار، والتي ارتكزت على البعد الاقتصادي للأسرة، والمقابلة الشخصية، والتفوق الدراسي في مرحلة التعليم الثانوي.

وأشاد المحافظ بدور الجمعية الوطني الرائد في خدمة المجتمع الأسواني، ودعمها المستمر لمجالات التعليم والتدريب والتنمية البشرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تجسد رؤية مصر 2030 التي تضع الاستثمار في العنصر البشري في مقدمة أولوياتها.

وأضاف المحافظ أن ما تقدمه الجمعية من منح وفرص تعليمية يعد نموذجًا يحتذى به في المسؤولية المجتمعية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في فتح أبواب المستقبل أمام أبناء أسوان عبر توفير منح جامعية مجانية تساعد الطلاب على استكمال مسيرتهم التعليمية في أرقى الجامعات، بما يساهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرات تأتي متوافقة مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها الجمهورية الجديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في قرية بنبان التي تُعد أكبر مركز للطاقة الشمسية النظيفة في مصر والشرق الأوسط.