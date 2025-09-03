محافظ أسيوط يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاحتفال الرسمي الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ / 2025م، وذلك بمسجد الجامع البقلي بحي غرب مدينة أسيوط، بحضور نخبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

شارك في الاحتفال الدكتور عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية، والدكتور مرتجى عبد الرؤوف، مدير منطقة وعظ أسيوط.

كما شارك عدد من مديري الإدارات بالمديرية، بينهم الشيخ ناصر محمد السيد، مدير المتابعة، والشيخ أسامة عبد الفتاح محمود، مدير الإدارات، والشيخ أسامة عبد الفتاح محمد سيد، مدير شؤون القرآن الكريم، والشيخ شعراوي محمد شعبان، مدير إدارة أوقاف شرق، فضلًا عن عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والأئمة والوعاظ وقيادات العمل الدعوي.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت أحد القراء المتميزين، أعقبها كلمات المشاركين التي تناولت السيرة النبوية العطرة وما تحمله من قيم سامية في الرحمة والتسامح والعطاء، مؤكدين أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تظل نبراسًا يهتدي به المسلمون في حاضرهم ومستقبلهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال، مشيرًا إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة لتجديد العهد على التمسك بالقيم النبيلة والسير على نهج النبي الكريم في الرحمة والعدل. وأكد أن الدولة المصرية، بقيادتها الحكيمة، تواصل جهودها لترسيخ مبادئ الوسطية والتسامح، وتعزيز القيم التي جاء بها الإسلام.

ووجّه المحافظ تحية تقدير لوزارة الأوقاف على دورها الفاعل في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الانتماء الوطني من خلال برامجها الدعوية والتثقيفية، مشددًا على أهمية استلهام الدروس المستفادة من السيرة النبوية في بناء الإنسان والمجتمع.

وأكد الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلادًا للرحمة للعالمين، داعيًا إلى الاقتداء بأخلاقه الكريمة واستلهام قيم التضحية والإخلاص في حياتنا اليومية.

واختُتم الحفل بوصلة من الابتهالات والمدائح النبوية التي أضفت أجواء روحانية مفعمة بالسكينة، وسط دعوات بأن يحفظ الله مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار.