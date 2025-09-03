إعلان

غياب نجوم الأهلي.. المئات يشيعون شقيق خالد بيبو في السويس- فيديو وصور

04:02 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
    مقابر عائلة خالد بيبو
    بيبو يودع شقيقة في المقابر
    IMG_٢٠٢٥٠٩٠٣_١٥١٤٣١٧٥
    IMG_٢٠٢٥٠٩٠٣_١٥١٣٣٣٣١_1
    تقديم العزاء لاسرة بيبو في وفاة شقيقة
السويس- حسام الدين أحمد:

شيع المئات في السويس جنازة محمد الأمين شقيق الكابتن خالد بيبو نجم النادي الأهلى ومدير قطاع الناشئين، من مسجد المدينة بحي فيصل في السويس، بحضور الأسرة والاهالي، بينما غاب نجوم كرة القدم في الاهلي، ونجوم السويس.

وتوفى محمد الأمين شقيق كابتن خالد بيبو صباح اليوم الأربعاء، عن عمر 70 عاما بعد صراع مع المرض، ويقيم أشقاء وعائلة كابتن خالد بيبو في السويس حيث نشأ وتعلم كرة القدم، ولعب في نادي منتخب السويس قبل أن يبدأ رحلته الكروية مع النادي الأهلي.

وقضى الفقيد عمره في فرع الشركة المصرية للاتصالات بالسويس، وتدرج في المناصب حتى خرج في سن التقاعد، وتعرض الفترة الأخيرة لوعكة صحية، وتدهورت حالته حتى توفي صباح اليوم الأربعاء.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير الجيران والأهل والأقارب لدعم أسرة الفقيد وكابتن الأهلي في مصابهم، إلى جانب الأهل، في مشهد يجسد مكانة بيبو الكبيرة لدى أبناء السويس ومحبيه في الوسط الرياضي.

ونشرت صفحة مصراوي بث مباشر من أمام مقابر العائلة حيث دفن شقيق خالد بيبو، وتلقت الأسرة العزاء.

لينك البث المباشر: اضغط هنا

غياب نجوم الأهلي شقيق خالد بيبو المئات في السويس
