16 ألف مخالفة وتوريد 263 ألف طن قمح.. محافظ كفرالشيخ يكشف جهود التموين

01:32 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

اللواء علاء عبدالمعطي

كفر الشيخ - إسلام عمار:


كشف اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عن جهود مكثفة شهدها قطاع التموين خلال عام 2024 - 2025 لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.


وأكد محافظ كفر الشيخ، وفق البيان الصادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء أنه جرى تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الغذائية بنسبة تراوحت بين 15% و35%.


وأكد أنه أقيم 14 سوقًا لليوم الواحد، ومعارض "أهلاً رمضان"، و"أهلاً مدارس"؛بمراكز ومدن المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل أهالينا، بجانب توريد أكثر من 263 ألف و37 طن من القمح المحلي، بزيادة 16 ألف و422 طن عن الموسم الماضي.


وقال محافظ كفرالشيخ، إن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية أسفرت عن تحرير 16 ألف و 503 مخالفة متنوعة خلال عام، وضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بغرض ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو تداول سلع مغشوشة.

اللواء علاء عبدالمعطي قمح محافظ كفرالشيخ
