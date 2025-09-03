القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



عقد مجلس عمداء جامعة بنها اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، مؤكدًا على الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الصيفي في المواعيد المقررة، والانتهاء من أعمال الصيانة بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل والمدن الجامعية.



وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة إعلان الجداول الدراسية لجميع الفرق على تطبيق شئون الطلاب، والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، مع المتابعة اليومية لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض لضمان بيئة دراسية آمنة ومنظمة للطلاب الجدد.



وأكد "الجيزاوي" أهمية دور المرشد الأكاديمي في دعم الطلاب ومساعدتهم على اختيار المقررات الدراسية وفق قدراتهم وتاريخهم الأكاديمي، فضلًا عن تزويدهم بالمعلومات حول اللوائح والخدمات المتاحة، مع التشديد على تعزيز دور وحدات الدعم النفسي والاجتماعي بالكليات والمدن الجامعية لتقديم الإرشاد النفسي والتربوي ومراعاة الجوانب الإنسانية للطلاب.



كما وجه رئيس الجامعة بتهيئة منصة الكتاب الجامعي وتحديث محتواها لتكون أكثر تفاعلية ومرونة بما يتيح للطلاب الاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان.

وشدد "الجيزاوي" على ضرورة إعداد برنامج استقبال للطلاب الجدد يشمل التعريف بالكلية ونظام الدراسة ومدونة السلوك الجامعي، مع التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمواعيد المحاضرات منذ اليوم الأول.



واختتم رئيس الجامعة بالإشارة إلى إمكانية تطبيق نظام التعلم الهجين في الكليات ذات الكثافة الطلابية، بما يضمن الاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي المقدم.







