الكيلو بـ100 جنيه.. الشعبي يكسب في أسواق حلوى المولد بالبحيرة - صور

البحيرة - أحمد نصرة:



تشهد أسواق محافظة البحيرة، انتعاشا ملحوظا مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث تزينت المحال التجارية بحلوى المولد بألوانها وأشكالها المميزة، وسط إقبال كبير من الأهالي على شرائها لإدخال البهجة على أسرهم وأطفالهم.



الظاهرة الملفتة هذا العام هي التباين الشديد في الأسعار، إذ طرحت بعض المحال الكيلو المشكل من الحلوى بسعر 180 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو "العلف" الصافي من السمسمية والحمصية والسودانية 200 جنيه، وفي المقابل، قدمت محال أخرى عروضا مخفضة وصلت إلى نصف الثمن تقريبا، حيث عرضت الكيلو المشكل أو العلف بـ100 جنيه، وهو ما شجع الكثيرون على الشراء.



يقول محمد عبدالسلام، موظف: " أحرص كل عام على شراء الحلوى لأطفاله مهما ارتفعت الأسعار، لأن فرحة المولد النبوي لا تكتمل إلا بعلبة الحلوى التي أصبحت عادة موروثة".



وأضافت منى عادل، ربة منزل: " المحال هذا العام أتاحت اختيارات متعددة تناسب مختلف الدخول، و شراء الحلوى جزء من الاحتفال بالمناسبة الدينية العطرة ووسيلة لإسعاد الأبناء".



وأوضح أحمد السيد - تاجر: " الإقبال بدأ مبكرا هذا العام رغم الظروف الاقتصادية، وبلغ ذروته اليوم، لأن حلوى المولد لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، فهي عادة راسخة توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل.



ومن جانبه، أكد أبو ساندي - تاجر أنه رغم عدم تخصصه في بيع الحلوى، إلا أن مغالاة بعض التجار دفعته للتعاقد مع مصانع وجلب كميات كبيرة، ثم عرضها للناس بنصف الثمن تقريبا، مشيرا إلى أن الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بالأسعار المناسبة، ما ساعد على تحقيق رواج ملحوظ في البيع.



كما أكد محمود رمضان - بالمعاش، أنه كان مترددا في شراء الحلوى هذا العام بسبب الأسعار المبالغ فيها لدى بعض المحال الشهيرة، لكنه وجد عروضا كبيرة في محلات أخرى بأسعار أقل وجودة مماثلة تقريبا، فقرر الشراء، موجها نصيحة للناس بألا ينجرفوا وراء الأسماء الشهيرة فقط، لأن هناك محلات شعبية تقدم منتجا جيدا بسعر مناسب.







