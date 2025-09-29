بالرقص النوبي والفلكلور.. أسوان تحتفل باليوم العالمي للسياحة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

احتفالًا باليوم العالمي للسياحة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات فنية متنوعة في محافظة أسوان، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

شهد مرسى معبد فيلة عرضًا فنيًا لفرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف، بحضور المهندس عمرو لاشين، نائبًا عن محافظ أسوان.

وقدمت الفرقة لوحات فنية معبرة عن البيئة النوبية، تنوعت بين "واه نوبة، الأراجيد، الغزل النوبي، رقصات نوبية، ورقصات سودانية"، وسط تفاعل كبير من الأفواج السياحية.

وفي ميدان المحطة بأسوان، قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، مجموعة من الفقرات التي تعكس التراث الأسواني، تضمنت "التاتا، السوق، الألعاب الشعبية، الكارج، الكف الجعفري، البشاري، والنجراشاد"، بالإضافة إلى فقرات غنائية للفنان حمادة حربي.

أقيمت الفعاليات تحت إشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، تأكيدًا على دور قصور الثقافة في إحياء الفلكلور المحلي وتعزيز الحركة السياحية بالمحافظة.