محافظ الوادي الجديد: قطع المرافق ووقف التموين عن متعدي أراضي الدولة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بقطع المرافق ووقف صرف المقررات التموينية والأسمدة المدعمة عن المتعدين على أراضي الدولة في الحالات المأهولة بالسكان، بعد توجيه إنذارات لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المراكز الإدارية، اليوم الإثنين، لمتابعة موقف الملفات المسجلة على منظومة التقنين، ومعدلات تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة 27، مع تحرير محاضر جنائية للمتقاعسين عن تقنين أوضاعهم وإدراجهم ضمن موجة الإزالة.

وأضاف "الزملوط" أنه تم تكليف رؤساء المراكز الخمسة بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء الموجودة بالمراكز التكنولوجية، وإصدار قرار بتسعير إيجار أراضي الخفية للمساحات المنزرعة خارج المساحة المؤجرة، بحيث لا يتعدى 750 جنيهًا للمساحات الأقل من فدان، مع زيادة السعر وفقًا لزيادة المساحة.