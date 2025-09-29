الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأثنين، خلال جولة ميدانية على طريق الخارجة/أسيوط مشروع تثبيت الكثبان الرملية وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

ووجّه المحافظ بتنفيذ حزمة إجراءات فورية تشمل فرش طبقة من الطفلة في بؤر الرمال المتحركة، وإنشاء سياج شجري داخل مناطق الغرود، إلى جانب طريق خدمات لنقل التراكمات بصورة دورية؛ بما يعزّز سلامة مستخدمي الطريق ويحدّ من تجدد الإغلاقات على طريق الخارجة/أسيوط في ذروة الرياح.

حزمة عاجلة لتأمين طريق الخارجة/أسيوط

وأكد الزملوطي، أنه جرى تكليف إدارات المرور والوحدات المحلية وشركات المعدات بوجود ورديات تغطي فترات التغيرات الجوية، مع رفع مستوى الإرشادات التحذيرية المؤقتة أثناء إزالة الرمال.

وشدّد المحافظ على التنسيق الفوري بين الفرق الميدانية لتأمين طريق الخارجة/أسيوط وتحقيق انسيابية الحركة، بما يصون سلامة مستخدمي الطريق ويحاصر فرص تراكم الكثبان الرملية من جديد.

تواصل مباشر مع قائدي المركبات

وأضاف المحافظ، استمرار التواصل مع قائدي المركبات عبر الصفحات الرسمية ولوحات إرشادية على طريق الخارجة/أسيوط، لإخطارهم بمناطق الأعمال والتحويلات حال لزم الأمر، بما يرسّخ سلامة مستخدمي الطريق ويقلل أثر الأعمال على زمن الرحلة، ويستهدف ذلك تقليل التكدسات عند بؤر الرمال، والحفاظ على الانسيابية في مقاطع الطريق المفتوحة لخدمة الوادي الجديد والمترددين عليه.