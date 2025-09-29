المنيا- جمال محمد:



في ظهيرة يوم 30 يوليو 2025، انقلبت ضحكات طفل صغير إلى صرخات استغاثة غارقة في الماء، فلم يكن "يحيى" صاحب الأعوام الثلاثة، يدرك أن دعوة "للعب والتنزه" ستقوده إلى موت بشع على يد رجل حمل في قلبه حقدًا أعمى.



بدأت المأساة عندما استدرج ع.م، عامل، يبلغ من العمر 38 عامًا، الطفل البريء بدعوى التنزه على دراجته البخارية.



دقائق من الفرح الطفولي كانت كافية ليقوده إلى منطقة نائية على ضفاف ترعة في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، وهناك توقفت عجلات الدراجة، وبدأت مأساة لا تُنسى.



حمل المتهم الصغير بين ذراعيه الذي تعلم الكلام مؤخراً، ثم ألقاه في المياه الباردة، غير آبه بصرخاته ولا بيديه الصغيرتين وهما تتشبثان بالحياة، وشاهد غرقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فقط ليروي نار حقده على جد الطفل، بعد خلافات عائلية قديمة دامت لسنوات وظن أن قتل الطفل سيكسر الجد.



تحريات المباحث لم تترك خيطًا دون تتبّع، وفي وقت وجيز، أُلقي القبض على الجاني الذي اعترف بجريمته كاملةً واعترف: قتلته انتقامًا من جده، لتصبح اعترافات باردة كبرود المياه التي ابتلعت الطفل.



وقفت العدالة لتأخذ مجراها، وحكمت محكمة جنايات المنيا، أمس الأحد، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، في القضية رقم 25282 لسنة 2025، بعد أن هزت الضمير الإنساني.



