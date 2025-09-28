خطف طفلًا ثم أغرقه في الترعة انتقامًا من جده وجنايات المنيا تعاقبه

المنيا- جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد، بإحالة أوراق متهم بقتل طفل بعد أن ألقاه في إحدى الترع بمركز بني مزار انتقاماً من جده، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً.

وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن، وخالد محمد، في القضية رقم 25282 لسنة 2025، والمقيد برقم 915 لسنة 2025 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها "ع. م" 38 سنة، عامل، بخطف وقتل الطفل المجني عليه "ي.ا" 3 سنوات، وإلقاء جثته بالترعة انتقاما من جده لخلافات بينهما.

وتعود أحداث الجريمة إلى شهر يوليو 2025، بعد أن قام المتهم بخطف الطفل وأوهمه بالذهاب إلى معه ليلعب ويتنزه على الدراجة البخارية، وعندما وصل لمنطقة نائية قام بقتله وألقاه في الترعة.

وعقب تقنين التحريات تم ضبط المتهم والذي اعترف بارتكاب الجريمة عمداً مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينه وبين جد الطفل المجني عليه.