بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالاشتراك مع مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد الجمسي، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتحقيق الانضباط بأحياء العرب والمناخ، وذلك عقب حريق منطقة الحميدي أول أمس والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين.

أسفرت الحملة برئاسة اللواء إسلام الصياد، مساعد مدير أمن بورسعيد، عن إزالة الإشغالات والفروشات العشوائية والتأكد من التزام المحال التجارية بخطوط التنظيم نطاق حي المناخ.

كما توجهت الحملة إلى حي العرب برئاسة المهندس وليد الدعدع، وتم إزالة المظلات القماشية والحديدية بداية من شارعي الأمين والحميدي وحتى شارعي الدقهلية والحميدي والشوارع الجانبية المحيطة، مع الاستمرار في أعمال الإزالة حتى شارع محمد علي والحميدي.

ومن جانبه، شدد محافظ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين جودة الحياة للمواطنين.