بالصور- تماسيح حية تعيش داخل منازل بأسوان.. ما القصة؟

كتب - مختار صالح:

من الطبيعي أن تجد قطة تتجول في أركان البيت أو كلبًا يحرس الباب، لكن أن تستقبل ضيوفك بتمساح حي داخل منزلك فهنا تبدأ الحكاية النوبية المدهشة.

في قرى أسوان وعلى ضفاف النيل، تحولت عادة قديمة إلى مشهد استثنائي يجذب أنظار العالم: تربية التماسيح في البيوت كرمز للقوة والهيبة، وعادة ورثها النوبيون عن أجدادهم منذ مئات السنين، لتعود اليوم بشكل مختلف، ليس فقط كتقليد شعبي، بل كأحد أبرز عناصر الجذب السياحي والثقافي في المنطقة.

- إرث قديم يعود للحياة

اعتاد النوبيون منذ مئات السنين على تربية التماسيح في بيوتهم كرمز للقوة والهيبة، وبعد أن كادت العادة تندثر، عادت من جديد لتكون عنصر جذب للسائحين الذين يتوافدون على قرى مثل غرب سهيل، حيث يُستقبل الضيوف بتمساح حي يُعرض أمامهم في قفص خاص.

- كيف تتم تربية التماسيح؟

يتم جلب التماسيح الصغيرة من بيئتها الطبيعية على ضفاف النيل، وتُربى في أقفاص حجرية منخفضة لا يتجاوز ارتفاعها مترًا واحدًا، مزودة بأرضية بلاطية تسمح بمرور المياه، مع سقف معدني يُفتح لوضع الطعام أو لتنظيف المكان.

يتغذى التمساح غالبًا على الأسماك أو اللحوم، بوجبات تتراوح بين 3 و5 كيلوجرامات حسب حجمه، ويأكل مرة كل يومين في الصيف، بينما يقل معدل التغذية شتاءً. وفي شهري يناير وفبراير يدخل التمساح في فترة بيات شتوي يكاد يمتنع فيها عن الطعام.

- مزار سياحي مختلف

يجد الزوار من المصريين والأجانب في هذه التجربة متعة استثنائية، إذ يلتقطون صورًا نادرة بجوار التمساح، ويستمعون لقصص عن تربية هذه الزواحف في النوبة. هذا التقليد، إلى جانب ما تقدمه القرى النوبية من أنشطة كركوب الجمال وتذوق الأكلات المحلية، جعل من التمساح أيقونة سياحية فريدة.

- بين القانون والعادات

رغم رغبة بعض السائحين في شراء التماسيح، إلا أن الأمر محظور بيئيًا لما يمثله من خطورة على النظام البيئي والبشري.

وتتابع الجهات المختصة حياة التماسيح داخل البيوت، حتى إذا مات أحدها يتم إخطار السلطات لحفظه والتأكد من وفاته رسميًا، إذ يعيش التمساح عادة عمرًا يوازي عمر الإنسان، يصل إلى 60 أو 70 عامًا.

- تحنيط بعد الرحيل

لا تنتهي القصة بوفاة التمساح، بل يتم تحنيطه أحيانًا ليُعرض على واجهة المنزل، أو يوضع رأسه مع مصباح داخله كرمز للقوة والفخر، وهي طقوس نوبية تثير إعجاب السياح وتضيف إلى سحر المكان.