وكيل تموين الأقصر: خطة شتوية لتأمين احتياجات المحروقات والبوتاجاز

الأقصر – محمد محروس:

أعلن المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن إعداد خطة متكاملة لتأمين احتياجات المحافظة من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز خلال فصل الشتاء المقبل، لضمان عدم حدوث أي أزمات أو اختناقات في التوزيع.

وأوضح الصافي أن الشتاء يمثل موسماً مزدوج الأهمية بالأقصر، حيث يتزامن مع بدء موسم حصاد ونقل محصول قصب السكر إلى مصانع الإنتاج، إلى جانب كونه ذروة الموسم السياحي، وهو ما يضاعف من استهلاك السولار والبنزين بأنواعه لتشغيل الحافلات والسيارات السياحية وجرارات النقل، فضلاً عن زيادة الطلب على أسطوانات البوتاجاز للاستخدام المنزلي والتجاري، وكذلك تشغيل البالون الطائر.

وأشار إلى أن وزارة البترول زادت كميات المواد البترولية الواردة للمحافظة مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن الأقصر تستقبل يومياً ما بين 350 و400 طن من السولار، و75 طناً من بنزين 80، بالإضافة إلى 35 – 40 طناً من بنزين 92.

وأكد وكيل التموين أن هناك تنسيقاً كاملاً مع جميع الجهات المعنية، ضمن خطة موحدة تستهدف توفير احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية والسياحية خلال الفترة المقبلة.