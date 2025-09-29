من القوارب إلى الجسر.. نهاية معاناة تلاميذ جزيرة أبو داوود مع طريق المدارس-

المنوفية - أحمد الباهي:

أثارت واقعة استخدام مدرسة أبو مشهور الابتدائية بمركز بركة السبع في الدعاية الانتخابية، حالة من الغضب بين الأهالي، بعدما قام أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بزيارة المدرسة وتوزيع كراسات وأدوات مدرسية مطبوع عليها صوره، مطالبًا التلاميذ بدعمه.

وعبّر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم مما وصفوه بـ"استغلال الأطفال والمنشآت التعليمية" في الترويج الانتخابي، مطالبين وزارة التربية والتعليم ومحافظة المنوفية باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

وقال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه فور إخطاره بالواقعة وجّه بإحالة مديرة المدرسة للتحقيق العاجل بديوان المديرية، مضيفًا: "المدرسة مش هتكون ساحة للدعاية بين المرشحين، وسنتصدى لأي مخالفة للقانون داخل المؤسسات التعليمية".