محافظ جنوب سيناء يفتتح المعرض الختامي لـ"آرت شارم" بشرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المعرض الختامي للدورة الثانية من فعالية "آرت شارم"، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 21 حتى 29 سبتمبر 2025، بمشاركة 54 فنانًا تشكيليًا من 20 دولة حول العالم، وذلك احتفالًا بيوم السياحة العالمي.

وشارك في الفعالية فنانون من: مصر، السعودية، تركيا، الأردن، كوسوفو، ألبانيا، الولايات المتحدة، رومانيا، كازاخستان، الكويت، كوريا الجنوبية، العراق، الجبل الأسود، لبنان، اليابان، هولندا، إنجلترا، أوكرانيا، أذربيجان، مقدونيا الشمالية، وتونس.

وتنوعت الأعمال الفنية لتجسد ثراء التجارب الإبداعية واختلاف المدارس والأساليب، بما يعكس التفاعل الحضاري بين الثقافات.

وتجول محافظ جنوب سيناء داخل المعرض، معربًا عن إعجابه بما قدمه الفنانون خلال الورش، مؤكدًا أن هذه الأعمال تجسد رسالة شرم الشيخ كمدينة للسلام والإبداع، وتبرز صورة مصر كجسر للتواصل بين الشعوب.

كما أشاد المحافظ بمشاركة الفنانين، معتبرًا أن الفعالية تسهم في تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية للفنون التشكيلية والسياحة الثقافية. فيما أكد الفنانون أن الفنون لغة عالمية تتجاوز الحدود وتوحد الشعوب بروح الإبداع والتواصل الإنساني.

وأشار المحافظ إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية يعزز الدور الريادي لمصر في نشر رسالة السلام عبر الفنون، ويترجم رؤية المحافظة في جعل شرم الشيخ مركزًا عالميًا للسياحة المستدامة والثقافية.

واختتمت الفعالية بمعرض كبير ضم اللوحات والأعمال التي أنجزها الفنانون خلال الورش، وسط حضور جماهيري متنوع وتفاعل واسع من مختلف الجنسيات، ما عكس نجاح التجربة ومكانة شرم الشيخ على خريطة الفعاليات الثقافية العالمية.