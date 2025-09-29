"كمل الزغروطة".. مبادرة شبابية توعي بمخاطر زواج الأقارب بالداخلة (صور)

إحالة مديرة مدرسة بالمنوفية للتحقيق بعد استغلالها في دعاية انتخابية (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مبادرة بعنوان "كمل الزغروطة… خلّي الحياة تكمل" داخل كنيسة الملاك ميخائيل بمركز الداخلة.

وجاء ذلك بمشاركة 35 شابًا وشابة، بهدف رفع الوعي بمخاطر زواج الأقارب والحث على الفحص الطبي قبل الزواج بوصفه الضمان الأساسي لحماية الصحة الأسرية.

وأتت المبادرة بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة – ممثلة في إدارة تمكين الشباب – وكنيسة الملاك ميخائيل، في إطار مسار مجتمعي يركز على تقليل الأمراض الوراثية المرتبطة بزواج الأقارب، ونشر ثقافة الوقاية كأساس لبناء أسرة مستقرة وصحية.

وقدّمت التدريب ريم أسامة موسى، حيث شرحت أهداف المبادرة والفئات المستهدفة، وأكدت أن الأنماط الوراثية المتنحية تزداد احتمالية ظهورها في زيجات الأقارب، ما يستدعي الالتزام بإجراء الفحص الطبي ومناقشة نتائجه مع أطباء مختصين.

وشهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من المشاركين، الذين ناقشوا تأثير زواج الأقارب على الصحة النفسية والاضطرابات الوراثية المحتملة، مع التأكيد على أن الوقاية تبدأ بالوعي والفحص المبكر.

وأكد محمد فكري يونس، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الأسرة وتعزيز الصحة المجتمعية.

وأشار "فكري" إلى أن الفحص الطبي قبل الزواج يخفف من الأعباء الصحية والاقتصادية، ويسهم في بناء مجتمع سليم. كما أوضح أن الداخلة تشهد توسعًا في المبادرات التوعوية التي تستهدف نشر الوعي بين الشباب والفتيات.