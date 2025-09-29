

المنيا- جمال محمد:

أعلنت مصادر بمديرية الصحة بالمنيا عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا إلى 6 وفيات و15 مصاباً.

وكشفت المصادر عن نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سمالوط، وأن من بين المصابين حالات حرجة وغير مستقرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف وتم زيادتها فيما بعد، وتبين مصرع شخصين، وإصابة 16 آخرين بإصابات متنوعة، في حصيلة أولية، ثم توفي بعدها 4 أشخاص آخرين، ولازالت بعض الحالات غير مستقرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.