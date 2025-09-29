مدير أمن بني سويف يتفقد موقع خروج 7 عربات من قطار بضائع عن القضبان



بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، موقع حادث خروج 7 عربات من قطار بضائع عن القضبان، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة بالقرب جنوب المحافظة.

واطمأن مدير الأمن على سير أعمال رفع العربات المتعطلة بواسطة ونشين جرى استدعاؤهما من المنيا وبني سويف، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الأعمال لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها في أقرب وقت.

ووجه بتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط موقع الحادث، وتسهيل حركة المرور، وضمان عدم تأثر الأهالي والمارة، مشددًا على متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع مسؤولي السكة الحديد والأجهزة التنفيذية.