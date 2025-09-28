الشرقية - ياسمين عزت:

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغين منفصلين من زوجتين، اتهمتا فيهما زوجيهما بالتعدي عليهما بالضرب ومحاولة الخنق، بسبب خلافات زوجية في واقعتين بمركزي الزقازيق وبلبيس.

ففي مركز الزقازيق، حررت سيدة (ش.) محضرًا برقم 280/127 أحوال، اتهمت فيه زوجها بضربها ومحاولة خنقها بحبل بسبب خلاف على مصروف البيت، وأفادت في بلاغها بأن الجيران تدخلوا لإنقاذها.

وفي مركز بلبيس، حررت سيدة أخرى (هـ.س) محضرًا برقم 14931 جنح، اتهمت فيه زوجها وحماتها بضربها وسحلها ومحاولة خنقها.

وأسفرت الإجراءات القانونية عن حبس "الحماة" في الواقعة الثانية على ذمة التحقيقات، فيما أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط وإحضار زوجها، وتولت التحقيق في الواقعتين.