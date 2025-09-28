إعلان

سقوط غامض من السادس.. مصرع ثلاثينية في طهطا بسوهاج

كتب : مصراوي

10:52 م 28/09/2025

مصرع سيدة عقب سقوطها من الطابق السادس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقيت سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعها، مساء اليوم الأحد، عقب سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات في مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، في ظروف غامضة.

كانت مستشفى طهطا العام قد استقبلت السيدة "سارة. ث"، مصابة بكسور وجروح خطيرة، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط من علو مصرع سيدة سقوط سيدة سوهاج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان