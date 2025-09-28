سقوط غامض من السادس.. مصرع ثلاثينية في طهطا بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقيت سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعها، مساء اليوم الأحد، عقب سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات في مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، في ظروف غامضة.

كانت مستشفى طهطا العام قد استقبلت السيدة "سارة. ث"، مصابة بكسور وجروح خطيرة، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.