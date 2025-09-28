"دماء في وسط الشارع".. كيف أنهى عاطل حياة جزار غدرًا بكفر الشيخ؟

في واقعة هزت مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، أقدم عاطل على قتل جزار أربعيني بإطلاق النار عليه من فرد خرطوش وسط الشارع العام، في جريمة أثارت غضب الأهالي وأدت إلى حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

- تفاصيل الجريمة

وقعت الحادثة حين كان أحمد.ا.ح، 43 عامًا، يعمل جزارًا، في شارع عام بالمدينة، عندما أطلق عليه محمد.ج.ا، 38 عامًا، عاطل، عيارًا ناريًا من فرد خرطوش، ما أدى إلى إصابته بغارقة في دمائه، وفر المتهم هاربًا.

نُقل المجني عليه إلى مستشفى قلين التخصصي، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، وسط حالة من الغضب بين الأهالي الذين تجمعوا في المستشفى لمؤازرة أسرته.

- سبب الجريمة الصادم

أظهرت التحقيقات أن المجني عليه لم يكن على خلاف مع المتهم سابقًا، وأن سبب الجريمة مرتبط بالدفاع عن طفل صغير يتيم الأب خلال احتفال أهالي قلين بالليلة الختامية لمولد سيدي باشا، حيث تعدى المتهم على الطفل، فتدخل الجزار للدفاع عنه، ما أثار غضب المتهم.

على مدار 4 أيام، وجه المتهم تهديدات صريحة للجزار، حتى ترصده خلال تنقله وأطلق عليه النار من فرد خرطوش، ما تسبب في وفاته على الفور تقريبًا.

- التحرك الأمني

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بوصول الجزار للمستشفى مصابًا بطلق ناري في الصدر، وانتقلت القيادات الأمنية لمتابعة الواقعة، ومن بينهم اللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير الأمن، واللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية.

- القبض على المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن، بالإضافة إلى تكليف المباحث بمزيد من التحقيقات حول ظروف الحادث وملابساته.