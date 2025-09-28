إعلان

من علاج الإدمان لسكن الشباب.. محافظ الوادي الجديد يُصدر 11 قرارًا خدميًا (صور)

كتب : مصراوي

09:29 م 28/09/2025
الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، 11 قرارًا خدميًا متنوعًا خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأحد، استهدفت تحسين الخدمات في قطاعات الصحة والإسكان والبنية التحتية، وذلك استعدادًا لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66.

تضمنت القرارات الموافقة على دراسة إنشاء مركز متخصص لعلاج الإدمان، وتكثيف حملات التوعية بخطورته في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى إعداد مخطط غذائي متكامل لتوفير وجبة مدرسية صحية للطلاب بهدف خفض معدلات الأنيميا.

وفي قطاع الإسكان، وجه المحافظ بإعداد مخطط لطرح أرض البحوث بمدينة الخارجة لإقامة مجتمع سكني جديد، وتخصيص قطعة أرض بالفرافرة لتقسيمها وتوزيعها على الشباب، فضلًا عن دراسة طرح أراضٍ متميزة للاستثمار السكني والتجاري.

وشملت القرارات سرعة استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية العوينة، والانتهاء من إجراءات استلام محطات مياه الشرب ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالفرافرة، ومتابعة تنفيذ مبادرة توصيل الطاقة الشمسية للمنازل بالمركز.

الوادي الجديد

