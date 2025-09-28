"طلاب من أجل مصر" تستقبل العام الدراسي في سوهاج باحتفالية كبرى (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن مركز باريس بالوادي الجديد عن إطلاق أول مشروع للصوت والضوء بقرية حسن فتحي التراثية، وذلك ضمن احتفالية فنية كبرى تُقام مساء الخميس المقبل، بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، إن الاحتفالية ستنطلق في التاسعة مساء الخميس، وتتضمن حفل إنشاد ديني للمنشد أحمد حسن الأقصري، وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الواحة ورموزها، بالإضافة إلى فيديو يستعرض إنجازات المحافظة.

يأتي الاحتفال بمناسبة العيد القومي لمحافظة الوادي الجديد الذي يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام، وتزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.