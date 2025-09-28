رصاصة أنهت حياة جزار كفر الشيخ في الشارع.. ما القصة؟

كفر الشيخ - إسلام عمار:



جددت محكمة جنح قلين في كفر الشيخ، حبس عاطل يقيم بمدينة قلين متهم بقتل جزار أربعيني بفرد خرطوش 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تفاصيل الواقعة عندما شهدت مدينة قلين بإطلاق المتهم عيار ناري من فرد خرطوش صوب الجزار في شارع عمومي أمام المارة محدثًا إصابته تاركًا إياه غارقًا وسط الشارع في دمائه وفر هاربًا.



جرى نقل المجني عليه إلى مستشفى قلين التخصصي إذ توافد العديد من الأهالي إلى المستشفى بعدما انتشر نبأ إطلاق العيار الناري تجاه المجني عليه نظرًا لعلاقته الطيبة وأفراد أسرته بين أهالي قلين، وسط حالة من الغضب بينهم تجاه المتهم.



كانت نهاية احمد على أحد أسرة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى قلين التخصصي متأثرًا بإصابته برصاصة الغدر فيما تصاعدت حدة الغضب تجاه المتهم ومؤازرة العديد من الأهالي لأسرة المجني عليه.



يكشف الفحص ووفق رواية شهود العيان عن المتهم والمجني عليه لم يكن بينهما خلافات بل السبب الناتج عن حدوث الواقعة صادمًا متمثلا في دفاع المجني عليه عن طفل صغير يتيم الأب كان المتهم تعدى عليه خلال احتفال اهالي قلين بالليلة الختامية لمولد سيدي باشا.



من هنا اندلعت شرارة المتهم تجاه المجني عليه، وأعقبها تلقي المجني عليه عدة تهديدات من المتهم بإنهاء حياته على مدار 4 أيام كاملة بينما المتهم نفذ تهديده بعد ترصده المجني عليه خلال تحركه في كل مكان وما إن تقابل معه أشهر في وجهه سلاح ناري "فرد خرطوش" مطلقًا عيار ناري تجاهه محدثًا إصابته ووفاته متأثرًا بتلك الإصابة.



كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد الأشرف، مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بورود إشارة من مستشفى قلين التخصصي بوصول "أحمد.ا.ح"، 43 عامًا، جزار، مصابًا بطلق ناري في الصدر، ووفاته متأثرًا بإصابته أثناء تلقي العلاج.



انتقلت القيادات الأمنية إلى المستشفى للوقوف على حقيقة البلاغ، وعلى رأسهم اللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير الأمن، واللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والرائد عمر أبوالسعود، رئيس مباحث المركز.



وبسؤال أهلية المجني عليه، اتهموا المدعو "محمد.ج.ا"، 38 عامًا، عاطل، بالتسبب في وفاته.



وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين يوم الخميس الماضي خلال الليلة الختامية لمولد "سيدي باشا" بقلين، وتطورت إلى خلاف دفع المتهم لترصد المجني عليه بنية الانتقام.



وأكدت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم عقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، حيث ترصد له خلال عودته إلى منزله وأطلق عليه النار من "فرد خرطوش"، ما أدى إلى وفاته.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.



حُرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

