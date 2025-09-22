عاطل يقتل جزارًا بـ"خرطوش" في كفر الشيخ

ألقى رجال مباحث مركز شرطة قلين في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، القبض على عاطل متهم بقتل جزار بطلقات سلاح ناري "فرد خرطوش"، إثر مشادة كلامية سابقة بينهما، في واقعة أثارت غضبًا شديدًا بين أهالي المدينة.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد الأشرف، مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بورود إشارة من مستشفى قلين التخصصي بوصول "أحمد.ا.ح"، 43 عامًا، جزار، مصابًا بطلق ناري في الصدر، ووفاته متأثرًا بإصابته أثناء تلقي العلاج.

انتقلت القيادات الأمنية إلى المستشفى للوقوف على حقيقة البلاغ، وعلى رأسهم اللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير الأمن، واللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والرائد عمر أبوالسعود، رئيس مباحث المركز.

وبسؤال أهلية المجني عليه، اتهموا المدعو "محمد.ج.ا"، 38 عامًا، عاطل، بالتسبب في وفاته. وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين يوم الخميس الماضي خلال الليلة الختامية لمولد "سيدي باشا" بقلين، وتطورت إلى خلاف دفع المتهم لترصد المجني عليه بنية الانتقام.

وأكدت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم عقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، حيث ترصد له خلال عودته إلى منزله وأطلق عليه النار من "فرد خرطوش"، ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.