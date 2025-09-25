كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة قلين في كفر الشيخ، عقب مقتل جزار أربعيني يدعى أحمد الشوادفي، على يد عاطل من ذوي المعلومات الجنائية، بعدما تدخل المجني عليه للدفاع عن طفل يتيم تعرض للاعتداء في الليلة الختامية لمولد سيدي باشا بمدينة قلين.

"أخويا ليس له علاقة بالمتهم.. كل ذنبه أنه كان بيدافع عن طفل يتيم فترصد له المتهم وهدده بالقتل انتقامًا لمجرد مشادة معه دفاعًا عن المتهم".. بتلك الكلمات تحدث محمد السعيد الشوادفي، شقيق الجزار المجني عليه لمصراوي كاشفا تفاصيل الحادث الذي راح ضحيته شقيقه على يد عاطل.

أكد شقيق المجني عليه، أن شقيقه أحمد ليس له خلاف مع المتهم ولا علاقة له به، وكل ما حدث تعدى المتهم على طفل ضعيف يتيم خلال الاحتفال بالليلة الختامية لمولد سيدي باشا في قلين ما جعل والدة الطفل تستغيث بالناس للدفاع عن نجلها فتدخل شقيقه المجني عليه.

ولفت إلى أنه على إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم إلى أن تدخل أهل الخير وقرروا إبرام التصالح لاحتواء الموقف الناتج عن المشادة لعدم تفاقمها وخلال لحظات التصالح تعدى المتهم على شقيقه بالضرب وترك المكان وغادره بعدما تبين خطأه وتحميله الخطأ.

وأوضح أنه بعد ذلك ومنذ وقت المشادة نهاية بلحظة الجريمة وعلى مدار 4 أيام كان المتهم يتوعد شقيقه ويهدده بالقتل وإنهاء حياته بين الحين والآخر من بينها مراسلته إياه عبر تطبيق "واتساب" تتضمن رسائله عبارات التهديد والوعيد.

وأشار إلى يوم الحادث كان المتهم لديه سوء نية مبيتة تجاه شقيقه المجني عليه فظل يتردد ناحية المنزل أكثر من مرة يوم ارتكاب الجريمة بل تبين للجميع مراقبته إياه في كل خطوة يخطوها شقيقه، وعند عودة شقيقه المجني عليه للمنزل اعترض طريقه وباغته بإطلاق طلقات نارية عليه بسلاح ناري "فرد خرطوش" وتركه غارقًا في دمائه وفر هاربًا.

فى السياق ذاته، كشف الشقيق الآخر رضا السعيد الشوادفي عن رفض الأسرة إقامة عزاء وتقبل العزاء في شقيقه الراحل قبل القصاص من القاتل من خلال نطق المحكمة كلمتها بشأن إعدام المتهم.

أما والدة المجني عليه، الحاجة متاع غنيم محمود، فقالت بحزن وبكاء:"ابني أحمد كان شاب طيب وبيحب الناس، عمره ما أذى حد، ذنبه الوحيد إنه دافع عن طفل يتيم عشان كده المتهم قتله غدرًا بعد فترة تهديد 4 أيام بأكملهم وظل يتربص له".

وطالبت والدة المجني عليه خلال حديثها لمصراوي بالقصاص العادل من المتهم مضيفة:" أنا مش طالبة غير القصاص، ومفيش حاجة تبرد نار قلبي غير إعدامه وحبل المشنقة متعلق في رقبته عشان حرمني من ابني وتسبب في حله ابنائه ايتامًا..والله ما يعرفه ولا له علاقة بيه خالص ده كان بيدافع عن عيل صغير يتيم كان المتهم بيضربه مش لاقي حد يقف له غير أحمد ابني".

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الأشرف، مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بورود إشارة من مستشفى قلين التخصصي بوصول "أحمد.ا.ح"، 43 عامًا، جزار، مصابًا بطلق ناري في الصدر، ووفاته متأثرًا بإصابته أثناء تلقيه العلاج.

انتقلت القيادات الأمنية إلى المستشفى للوقوف على حقيقة البلاغ، وعلى رأسهم اللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير الأمن، واللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والرائد عمر أبوالسعود، رئيس مباحث المركز.

وبسؤال أهلية المجني عليه، اتهموا "محمد.ج.ا"، 38 عامًا، عاطل، بالتسبب في وفاته، وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين يوم الخميس الماضي خلال الليلة الختامية لمولد "سيدي باشا" بقلين، وتطورت إلى خلاف دفع المتهم لترصد المجني عليه بنية الانتقام.

وأكدت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم عقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، حيث ترصد له خلال عودته إلى منزله وأطلق عليه النار من "فرد خرطوش"، ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

