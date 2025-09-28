محافظ المنيا: "100 يوم صحة" قدمت خدماتها الطبية لـ 351 ألف مواطن حتى الآن

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن تنمية الثروة الحيوانية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية، نظرًا لدورها المحوري في توفير البروتين الحيواني من خلال إنتاج اللحوم الحمراء والألبان والبيض، فضلًا عن منتجات أخرى مثل الجلود والصوف والأسمدة العضوية.

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، نفذت زيارة مفاجئة لعدد من مصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية.

وشارك في الجولة التفقدية كل من المهندس شهاب أحمد، مدير إدارة حماية الأراضي وعضو الحوكمة، والمهندس رفعت رزق الله، مدير إدارة الإنتاج الحيواني، إلى جانب الدكتور سامي ضحاوي والدكتور ضياء عبد العاطي، ممثلي قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.

وتم خلال الزيارة مراجعة التراخيص الصادرة للمصانع، والتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم والمنتجات الداجنة.