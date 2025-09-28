إعلان

بالصور- توقيع عقود المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالمنوفية

كتب : مصراوي

01:09 م 28/09/2025
المنوفية- أحمد الباهي:

وقّع الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأحد، إجراءات عقود المعلمين والمعلمات المساعدين الناجحين في مسابقة "30 ألف معلم"، وذلك بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام المديرية، بحضور محمد صحصاح مدير عام التعليم العام، وأيمن مبارك مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعزة البنا مدير إدارة الموارد البشرية.

ورحب وكيل الوزارة بالمعلمين الجدد، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم المنظومة التعليمية بعناصر شابة تمتلك الطموح والحماس، مؤكدا أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الأجيال وقاطرة التنمية.

وشدد "صلاح" على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل التربوي والتعليمي داخل المدارس، مع متابعة التقييمات الدورية، وتفعيل كراسة الحصة، والاهتمام بالواجبات المدرسية، بما يسهم في رفع المستوى التحصيلي للطلاب وترسيخ القيم التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تعيين دفعات جديدة من المعلمين يمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية وضخ دماء جديدة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة التعليم وفق رؤية الدولة نحو تعليم عصري متطور.

وفي ختام اللقاء، وجّه رسالة للمعلمين الجدد دعاهم فيها إلى التفاني والإخلاص في أداء رسالتهم، قائلا: "أنتم أمل المستقبل، والرسالة التي تحملونها رسالة سامية تستحق منكم كل جهد وإبداع."

