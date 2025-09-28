الفيوم – حسين فتحى:

بدأت النيابة العامة بالفيوم، التحقيق مع عدد من المحصلين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز سنورس، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تزيد عن 14 مليون جنيه قيمة متحصلات وفواتير محصلة من العملاء خلال عام 2020 حتى شهر يوليو من العام الحالي 2025.

كان المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قد أحال 57 محصلا بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للنيابة العامة للتحقيق فى واقعة الاستيلاء على أموال الشركة من قبل هؤلاء المحصلين ومسئولى الإيرادات بفرع الشركة بمركز سنورس .

وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، أن هذه المتحصلات قديمة ولم تحدث فى عهده، وأن أجهزة التفتيش بالشركة بدأت قبل عدة أشهر مراجعة كافة أنواع العجز فى تحصيل قيمة استهلاك المواطنين من المياه بمركز سنورس بباقي مراكز المحافظة، مؤكدا أن التحصيل يتم حاليا بشكل آلى ومن خلال سيستم خاص بالشركة بعيدا عن الإيصالات الورقية.

فى حين ذكر بعض المحصلين خلال شكواهم لبعض الأجهزة الرقابية، أن التلاعب تم في يومية التوريد على مدار 5 سنوات من قِبل مشرف عام التحصيل وأنهم لا ذنب لهم فيما حدث.