مصرع فتاة وإصابة شخصين فى حريق عقار بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب شخصان آخران، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق عقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي - أحد أشهر المناطق التجارية - نطاق حي العرب في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد فتاة في متوسط العمر، مصابة بتوقف عضلة القلب وحروق بسيطة في الجسم، ولقيت مصرعها علي الفور، كما استقبل المستشفى رجل وسيدة مصابين بحروق متفرقة، وحالتهما العامة مستقرة، وذلك إثر حريق عقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي.

وكان بلاغ ورد إلى اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، يفيد باندلاع حريق في عقار خشبي بتقاطع شارع الحميدي وطولون في نطاق حي العرب، فانتقل رجال الحماية المدنية وكثفت من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

كما جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لحماية السكان والمحال التجارية، من انتقال النيران إليهم، وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات التبريد بعد أن تم السيطرة على الحريق، بينما تكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

