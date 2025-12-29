القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، إحالة ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته، لاتهامها بقتل زوجها ونجل شقيقه في دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على أن تنطق المحكمة بالحكم في الجلسة الأولى من دور شهر فبراير المقبل 2026.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.

وأوضحت أوراق القضية الأولى، رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة أية أ.م، 19 عامًا، ربة منزل ومقيمة أبو نجاح مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، قتلت يوم 2 مايو 2024 الطفل المجني عليه عبد الرحمن إلهامي محمد حلمي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل الطفل لما أضمرته في صدرها من كيد وبغي، واستدرجته إلى مسكنها بزعم رؤيته شيئًا جميلًا، ثم أطبقت على عنقه بسلك الشاحن، ما أدى إلى وفاته، كما أحرزت أداة الجريمة دون مسوغ قانوني.

أما القضية الثانية، رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، فتبين فيها أن المتهمة نفسها قتلت يوم 26 مايو 2024 زوجها محمود محمد حلمي عمدًا مع سبق الإصرار.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة أعدت لتنفيذ الجريمة أداة "سيخ حديدي"، وسددت عدة ضربات للمجني عليه، اثنتان في الوجه وأخرى في الصدر، ما أدى إلى وفاته، كما أحرزت أداة الجريمة دون أي مسوغ قانوني أو مبرر.