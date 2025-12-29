بالصور.. ظهور جديد لنوال الدجوي في معهد الأورام وزيارة المرضى

شهد المعهد القومي للأورام افتتاح وتشغيل جهاز الموجات الصوتية بوحدة فحص أورام الثدي بالمستشفى الجنوبي للمعهد الحاصل على اعتماد GAHAR، المعتمد دوليًّا من ISQua، في حضور عميد المعهد والوكلاء وإدارة المستشفيات.

وشارك في الاحتفال الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة لبلدنا للتنمية والخدمات الاجتماعية الأهلية، والذين قاموا بالتبرع بكامل قيمة الجهاز للمعهد القومي للأورام؛ مما سيكون له أكبر الأثر في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمريضات المصابات بسرطان الثدي.

وأكد معهد الأورام أن الدكتورة نوال الدجوي كانت دائمًا، ودومًا، سندًا للمعهد على مدار السنوات السابقة؛ حيث قامت بالمساهمة بتوفير العديد من الأجهزة التشخيصية للمعهد وتبرعت بجهاز المسح الذري البوزيتروني PET/CT (عام 2015)، وجهاز ماموجرام بإمكانية الفحص بالصبغة وإمكانية أخذ عينات لوحدة فحص الثدي بالمعهد (عام 2022).

وزارت الدكتورة نوال الدجوي المعهد القومى للأورام، الأحد الماضي، بوحدة فحص أورام الثدي؛ لافتتاح تشغيل جهاز الموجات الصوتية المزود بخاصية الذكاء الاصطناعي، الذي تبرعت به للمعهد، وكذلك دعم ومشاركة مريضات الثدي بالمعهد أثناء إجراء الفحوصات، يرافقها أعضاء من مجلس إدارتها ومعاونيها؛ حيث التقت مرضى المعهد والعاملين به، وتحدثت معهم بصورة ودية والتقطت معهم الصور التذكارية بناء على طلبهم.

وقامت الدجوي، في ختام زيارتها، بجولة سريعة بوحدة علاج اليوم الواحد للمرضى الأطفال، وأعربت عن سعادتها بما شاهدته من مستوى عالٍ ومتطور من الرعاية الصحية المتقدمة والمقدمة لمرضى المعهد.

وقدم الدكتور محمد عبد المعطي، عميد المعهد القومي للأورام، عرضًا موجزًا لإجراءات تطوير وتجهيز مستشفيات المعهد، والتي نتطلع لأن تسهم فيها مؤسسات المجتمع المدني بصورة كبيرة، معربًا عن خالص شكره وتقديره للدكتورة نوال الدجوي، وقدم لها درع المعهد، مؤكدًا أن هذا التبرع يمثل إضافةً نوعيةً مهمةً لوحدة فحص أورام الثدي، ويُسهم بشكل مباشر في تحسين دقة وسرعة التشخيص، وتعزيز فرص الاكتشاف المبكر للمرض؛ بما ينعكس إيجابًا على نتائج العلاج وجودة حياة المريضات.

اقرأ أيضاً:

حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين

مطالب بالشيوخ بسرعة تنفيذ «حياة كريمة».. وبدء المرحلتين الثانية والثالثة

هل الرجال تحب النساء الضعيفات؟ محمود سعد يجيب (فيديو)