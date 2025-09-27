محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع "مصرف الحصة" بطوخ -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بمدينة طوخ، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ.

وتفقد المحافظ ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع، حيث جرى الانتهاء من إنشاء السياج الخرساني على جانبي الشارع بطول 1000 متر بدايةً من الإدارة التعليمية وحتى شارع الطب البيطري، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع طبقة السن بطول 320 مترًا، وتنفيذ ربطة إسفلتية بطول 300 متر، فضلًا عن تجهيز أحواض الزراعة بالجزيرة الوسطى لرفع كفاءة المظهر الحضاري ومنع أي إشغالات مستقبلية.

وخلال جولته، وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفق المواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق يساهم في تحسين السيولة المرورية وتخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسية، مع الالتزام بالمتابعة اليومية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين.