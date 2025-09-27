وزير العمل ومحافظ الغربية يزوران المصابين في حريق مصنع المحلة (صور)

كتب - مختار صالح:

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، بزيارة مستشفى المحلة العام لمتابعة حالة المصابين ضحايا حادث حريق مصبغة "غزل البشبيشي" بحي أول المحلة الكبرى، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

واطمأن المحافظ ووزير العمل على مستوى الرعاية الطبية المقدمة، ووجها إدارة المستشفى بتوفير كافة الاحتياجات العلاجية اللازمة لضمان تعافي المصابين وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة المصابين ورعايتهم لحظة بلحظة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لهم ولأسرهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان حصولهم على حقوقهم الصحية والمعيشية.

وتوجّه المحافظ ووزير العمل إلى منازل أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء والمواساة، والتأكيد على مساندة الدولة لهم في هذا الظرف الأليم، إلى جانب تفقد موقع الحادث للوقوف على آخر التطورات ومتابعة الموقف على أرض الواقع.

وفي سياق الدعم المالي، قرر وزيرا العمل والتضامن، محمد جبران والدكتورة مايا مرسي، صرف 400 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين في الحادث، إضافة إلى منح إعانات عاجلة للمصابين وفقًا للتقارير الطبية لكل حالة.

وشدد الوزيران على سرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بصرف المساعدات والتأكد من وصولها إلى مستحقيها في أسرع وقت، مؤكدين حرص الدولة على مساندة أسر الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مع خالص العزاء لأسر الشهداء.

