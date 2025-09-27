المنوفية - أحمد الباهي:

عاينت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، طريق جزيرة أبو داوود التابعة لمركز السادات، تمهيدًا لتعلية وتهيئة الطريق الرابط بالقرية، وذلك استجابة لما نشره موقع "مصراوي" بشأن معاناة الأهالي المتكررة مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بفرع رشيد وغرق الطرق الداخلية.

وتوجه وليد سالم، رئيس مركز ومدينة منوف، بجولة ميدانية بقرى الوحدة المحلية بجزي، تابع خلالها ارتفاع منسوب المياه بفرع رشيد عند نقطة الربط بين جزي وجزيرة أبو داوود، فضلًا عن تفقد أرض الملاعب بقرية صنصفط وطريق المعدية بالممشى الترابي بجزي، مع الاستماع إلى شكاوى المواطنين، والتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والمرورية لرفع المعاناة عن الأهالي.

وكان "مصراوي" قد نشر تقريرًا أشار إلى معاناة تلاميذ جزيرة أبو داوود كل عام مع بداية الدراسة، إذ يضطرون لعبور المياه بالقوارب الصغيرة للوصول إلى مدارسهم، بينما تغمر مياه فيضان النيل الأراضي والبيوت، ما يحول الطريق المؤدي إلى المدارس والمستشفى إلى بركة واسعة تعيق الحركة وتعرض الأطفال لمخاطر الغرق.

وطالب الأهالي بسرعة تعلية الطريق الرابط مع جزي أو توفير معديات آمنة، مشيرين إلى أن الأزمة تتكرر سنويًا رغم توجيه المحافظ عام 2022 بتعلية الجسر، إلا أن المشكلة سرعان ما عادت في الأعوام التالية.

اقرأ أيضًا

في عزبة أبو داود.. رحلة علم محفوفة بالرعب (صور)