إغلاق 27 منشأة طبية مخالفة وإنذار 34 أخرى بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:



نفذت إدارة العلاج الحر، بمديرية صحة البحيرة حملات تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.



أسفرت الحملات التي استهدفت 126 منشأة طبية خلال الأسبوع الماضي، عن غلق 27 منشأة مخالفة، بينها 5 قرارات نُفذت بالفعل، و22 قرارا جارٍ تنفيذها، إضافة إلى فحص 7 شكاوى من المواطنين والتعامل معها باتخاذ الإجراءات اللازمة.



ووجهت الحملات 34 إنذارا لمنشآت بها مخالفات بسيطة لتصويبها، كما حررت محضرين لانتحال صفة طبيب، ومحضر فض أختام، واستصدرت 4 تراخيص تشغيل جديدة.



وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار تكثيف الرقابة على القطاع الطبي الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم، مشددة على أن هذه المنشآت شريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، ويجب أن تلتزم بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل.







