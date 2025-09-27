إعلان

محافظ الشرقية يتابع تفعيل مبادرة "معًا.. بالوعي نحميها" لتمكين المرأة (صور)

كتب : مصراوي

11:40 ص 27/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يتابع تفعيل مبادرة ''معًا.. بالوعي نحميها'' لتمكين المرأة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يتابع تفعيل مبادرة ''معًا.. بالوعي نحميها'' لتمكين المرأة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يتابع تفعيل مبادرة ''معًا.. بالوعي نحميها'' لتمكين المرأة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يتابع تفعيل مبادرة ''معًا.. بالوعي نحميها'' لتمكين المرأة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:
تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جهود وحدات تكافؤ الفرص بمراكز ومدن المحافظة في تفعيل مبادرة "معًا.. بالوعي نحميها"، التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مشيدًا بالجهود المبذولة لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دورها في مختلف المجالات.

وأوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن الوحدات كثفت نشاطها خلال الأسبوع الماضي، حيث نُفذت 6 ندوات توعوية وتثقيفية استهدفت السيدات في عدد من المراكز:

- مركز فاقوس: عقدت ندوتان حول التعاون بين أفراد الأسرة ومخاطر التفكك الأسري، بالإضافة إلى ورشة عمل عن أساسيات التطريز بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة.

- حي ثاني الزقازيق: تنظيم ندوتين بعنوان "صحتك في كوب لبن نظيف" و"مرض البروسيلا"، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

- مركز منيا القمح: تنفيذ ندوتين حول الحد من استهلاك البلاستيك ومواجهة تغيرات المناخ، بالتعاون مع جمعية الفرسان وجهاز شؤون البيئة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار احتفالات محافظة الشرقية بالعيد القومي الـ144، وحرص الأجهزة التنفيذية على نشر الوعي والثقافة المجتمعية بين المواطنين.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تمكين المرأة الشرقية المهندس حازم الأشموني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
21 نقطة لإنهاء الحرب.. تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة
قريبًا.. عودة باسم يوسف