محافظ الشرقية يتابع تفعيل مبادرة ''معًا.. بالوعي نحميها'' لتمكين المرأة

الشرقية - ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جهود وحدات تكافؤ الفرص بمراكز ومدن المحافظة في تفعيل مبادرة "معًا.. بالوعي نحميها"، التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مشيدًا بالجهود المبذولة لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دورها في مختلف المجالات.

وأوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن الوحدات كثفت نشاطها خلال الأسبوع الماضي، حيث نُفذت 6 ندوات توعوية وتثقيفية استهدفت السيدات في عدد من المراكز:

- مركز فاقوس: عقدت ندوتان حول التعاون بين أفراد الأسرة ومخاطر التفكك الأسري، بالإضافة إلى ورشة عمل عن أساسيات التطريز بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة.

- حي ثاني الزقازيق: تنظيم ندوتين بعنوان "صحتك في كوب لبن نظيف" و"مرض البروسيلا"، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

- مركز منيا القمح: تنفيذ ندوتين حول الحد من استهلاك البلاستيك ومواجهة تغيرات المناخ، بالتعاون مع جمعية الفرسان وجهاز شؤون البيئة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار احتفالات محافظة الشرقية بالعيد القومي الـ144، وحرص الأجهزة التنفيذية على نشر الوعي والثقافة المجتمعية بين المواطنين.








