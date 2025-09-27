إعلان

من الإدارة إلى الملعب.. مدير ثانوية بالبحيرة يشعل حماس طلابه بهدف ساحر (فيديو وصور)

كتب : أحمد نصرة

10:59 ص 27/09/2025
البحيرة - أحمد نصرة:

أشعل محمد بكر، مدير مدرسة زويل الثانوية بنين بدمنهور، أجواء البهجة داخل المدرسة بعدما شارك الطلاب مباراة كرة القدم ضمن فعاليات دوري الفصول، بحضور صفاء حلمي، مديرة التعليم الثانوي بالإدارة، وعدد من المعلمين.

وشارك المدير والمعلمون التلاميذ في أجواء من الحماس، وتمكن بكر من إحراز هدف رائع في اللحظات الأخيرة وسط صيحات وتصفيق الطلاب، الذين عبّروا عن فرحتهم الكبيرة بمشاركة الإدارة والمعلمين في الأنشطة.

وأشاد الحاضرون بهذه التجربة التي عكست روح التعاون، مؤكدين أن مثل هذا النموذج يعزز العلاقة الإيجابية بين الطلاب ومعلميهم، ويجسد صورة مبهجة يتمنون تعميمها في جميع مدارس مصر.

وزارة التربية والتعليم

