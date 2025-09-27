بالصور- تحصين أكثر من 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

البحيرة - أحمد نصرة:

أشعل محمد بكر، مدير مدرسة زويل الثانوية بنين بدمنهور، أجواء البهجة داخل المدرسة بعدما شارك الطلاب مباراة كرة القدم ضمن فعاليات دوري الفصول، بحضور صفاء حلمي، مديرة التعليم الثانوي بالإدارة، وعدد من المعلمين.

وشارك المدير والمعلمون التلاميذ في أجواء من الحماس، وتمكن بكر من إحراز هدف رائع في اللحظات الأخيرة وسط صيحات وتصفيق الطلاب، الذين عبّروا عن فرحتهم الكبيرة بمشاركة الإدارة والمعلمين في الأنشطة.

وأشاد الحاضرون بهذه التجربة التي عكست روح التعاون، مؤكدين أن مثل هذا النموذج يعزز العلاقة الإيجابية بين الطلاب ومعلميهم، ويجسد صورة مبهجة يتمنون تعميمها في جميع مدارس مصر.