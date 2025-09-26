سجن 12 عاماً في الجسد.. سيدة الشرقية تستغيث بعد أن تخطى وزنها 400 كيلو

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، اتخاذ اللازم قانونًا حيال أحد المزارعين بناحية عزبة البوصة بسبب إقباله على اشعال النيران في قش الأرز ما أدى إلى تسبب الأدخنة في حجب الرؤية على طريق دسوق - قلين.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق تلقت بلاغًا من المواطنين بحجب الرؤية على طريق عام دسوق - قلين بسبب انتشار الأدخنة الناتجة عن حريق قش الأرز أمام عزبة البوصة ما ينذر بكوارث وخيمة خلال سير السيارات بوقوع حوادث.

ووجه رئيس مركز ومدينة دسوق بتشكيل لجنة ضمن مسئولين بالوحدة المحلية، وإدارة البيئة، والزراعة وذلك للتوجه إلى مكان بلاغ حريق قش الأرز فيما تبين للجنة حريق قش الأرز بقطعة أرض محدودة بجانب الطريق وانتشار كثيف للادخنة الناتجة عن الحريق أدت إلى حجب الرؤية عن الطريق.

جرى التعامل مع الحريق واتخاذ اللازم قانونًا ضد المخالف تمهيدًا لتطبيق لوائح البيئة الخاصة بذلك.