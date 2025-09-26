مصرع شاب في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط - سوهاج الغربي

أسيوط ـ محمود عجمي:



لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط/سوهاج الغربي، بالقرب من مدينة الغنايم بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود حالة وفاة.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة تحمل رقم (5796 ه ق ص)، وأسفر الحادث عن وفاة قائدها، المواطن "محمد. ع"، 34 عامًا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.







