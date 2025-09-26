جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن إطلاق أعمال لجنة التجنيد بمنتدى الشباب، وانطلاق اللجنة الطبية ولجنة السمعيات بمجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، اعتبارًا من غدًا السبت، وتستمر أعمال اللجان من 27 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر المقبل، وتستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة لإنهاء مواقفهم التجنيدية، وإجراء الفحوصات الطبية والسمعية دون الحاجة للسفر إلى القاهرة بهدف التسهيل على المواطنين.

وأكدت المحافظة في بيان اليوم، أنه في حال وجود أي مشكلة، يجري التوجه مباشرة إلى مكتب المستشار العسكري بالديوان العام بمدينة طور سيناء.

جدير بالذكر، أنه لأول مرة سيجري عقد لجنة "الكومسيون الطبي" داخل المحافظة للكشف على ذوي الهمم، وإنهاء مواقفهم التجنيدية دون الحاجة للسفر إلى القاهرة، وذلك في إطار الحرص على التيسير على المواطنين، وتقديم خدمات أفضل لهم.

وكان قد استجاب الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمطالب مواطني مدينة الطور الخاصة بتوفير لجان طبية متخصصة بالمدينة، لإجراء الكشف الطبي اللازم للتجنيد، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، تسيرًا لهم من السفر إلى القاهرة .

ومن المقرر أن يجري استخراج شهادات بدل فاقد تحت الطلب، وشهادات للمتخلفين عن سن التجنيد 30 عامًا.

والمستندات المطلوبة لذوي الهمم، وهي "شهادة ميلاد، فيش جنائي، صورة كارنية الإعاقة، 3 صور بخلفية بيضاء".

والمستندات المطلوبة للمتخلفين عن سن التجنيد 30 عامًا هي "شهادة ميلاد، فيش جنائي، نموذج تأكيد بيانات من السجل المدني، صورة البطاقة، قسيمة الزواج".

والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة تحت الطلب، هي صورة من نموذج 110، ويجري تسليم هذه المستندات في قسم تجنيد وتعبئة جنوب سيناء، بمديرية الأمن حتى 25 سبتمبر المقبل.