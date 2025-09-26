إعلان

سقطوا في الزراعات.. الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وسيارة بالمنيا

كتب : جمال محمد

04:20 م 26/09/2025
  • عرض 7 صورة
    الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وسيارة بالمنيا (4)
    الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وسيارة بالمنيا (1)
    الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وسيارة بالمنيا (6)
    الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وسيارة بالمنيا (7)
    الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وسيارة بالمنيا (3)
    الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وسيارة بالمنيا (5)

المنيا - جمال محمد:

حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي على طريق قرية سوادة التابعة لمركز المنيا، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وتسبب الحادث في سقوط الأتوبيس والسيارة في الزراعات المحيطة بالقرية، بينما تهشمت السيارة الملاكي بالكامل، وسط حالة من الحزن بين الأهالي الذين هرعوا لمساعدة الضحايا واستخراج الجثث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وتبين مصرع ثلاثة أشخاص (سيدتان ورجل)، وإصابة اثنين آخرين بكدمات وكسور متنوعة، مع اشتباه في حالات ما بعد الارتجاج بالمخ.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما جرى التحفظ على السيارة والأتوبيس.

حادث تصادم أتوبيس المنيا مصرع ثلاثة أشخاص مستشفى صدر المنيا النيابة العامة

