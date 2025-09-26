محافظ الغربية ينعى ضحايا حريق مصبغة المحلة ويطمئن على المصابين (صور)

سجن 12 عاماً في الجسد.. سيدة الشرقية تستغيث بعد أن تخطى وزنها 400 كيلو

نعى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ضحايا حريق مصبغة "غزل البشبيشي" بحي أول المحلة الكبرى، مؤكدًا خالص تعازيه لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح المحافظ أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لجميع المتضررين، ومتابعة احتياجاتهم لحين تجاوز تداعيات الحادث.

واستمر المحافظ في متابعة تطورات الحريق لحظة بلحظة، رافقه خلال المتابعة اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، إلى جانب كافة الجهات المعنية.

وأعلن المحافظ ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 11 وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 32 شخصًا، خرج منهم 25 بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم، بينهم ثلاثة ضباط من قوة الحماية المدنية تم تحويلهم إلى مستشفى الرواد. ويتلقى سبعة مصابين الرعاية الطبية داخل المستشفيات، من بينهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة.

وأكد المحافظ تأمين جميع المستشفيات ببنوك دم بكافة الفصائل، مشيرًا إلى أن الحالات مستقرة تمامًا باستثناء الحالات الخاضعة للملاحظة في العناية المركزة، ونفى أي معلومات غير دقيقة حول حاجة المصابين لنقل دم.

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بتقديم المساعدات الكاملة للأسر المتضررة، كما تكفلت لجنة المنشآت بفحص المباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية ومنع أي مخاطر إضافية.

وشدد المحافظ على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي لكل ما يتعلق بالحادث، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أولًا بأول.