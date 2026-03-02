كتب- محمد أبو بكر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات المسلحة الأمريكية تعتزم مواصلة هجومها على إيران لمدة تتراوح بين "أربعة إلى خمسة أسابيع" إذا لزم الأمر.

أكد ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الحفاظ على كثافة العمليات العسكرية لن يكون صعبا، مشيرا إلى توفر كميات هائلة من الذخيرة المخزنة حول العالم.

طرح الرئيس ترامب رؤى حول كيفية انتقال السلطة في طهران عقب مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في غارة جوية، إذ دعا ضباط الحرس الثوري الإيراني والمؤسسة العسكرية إلى التخلي عن قيادتهم، قائلا: "عليهم حقا أن يستسلموا للشعب، إذا فكرت في الأمر".

وعند سؤاله عن هوية القائد القادم لإيران، أجاب ترامب: "لدي 3 خيارات جيدة جدا"، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم، مضيفا: "لن أكشف عنهم الآن دعونا ننهي المهمة أولاً".

وأعرب ترامب، عن إعجابه بتطبيق سيناريو مشابه لما حدث في فنزويلا، حيث تم إقصاء الرأس القيادي فقط مع الإبقاء على هيكل الحكومة، قائلًا: "ما فعلناه في فنزويلا، أعتقد أنه السيناريو المثالي، المثالي تماما"، موضحا أن الجميع هناك احتفظوا بوظائفهم باستثناء شخصين فقط.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى إمكانية قيام الشعب الإيراني بالإطاحة بالحكومة الحالية، معتبرا أن القرار يعود لهم، إذ قال: "لقد ظلوا يتحدثون عن ذلك لسنوات، لذا سيكون لديهم الآن فرصة واضحة".

وأقر الرئيس الأمريكي بتوقعه وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأمريكية، وذلك بعد تلقيه أنباء عن سقوط ضحايا أمريكيين خلال الـ 36 ساعة الأولى من الصراع.

وقال ترامب: "ثلاثة قتلى هم ثلاثة أكثر مما ينبغي بالنسبة لي.. نحن نتوقع وقوع إصابات".

وأكد حول القدرات العسكرية الحالية، أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية قضت على جزء كبير من البحرية الإيرانية، بما في ذلك 9 سفن ومقر قيادة البحرية، مشددا على أن إيران ضعفت بشكل جوهري للغاية، وهذا أقل ما يقال".

وأبدى ترامب انفتاحه على رفع العقوبات عن إيران إذا أظهرت القيادة الجديدة أنها "شريك براغماتي".

وذكر فيما يخص التحالفات، أنه لا يرى ضرورة لانضمام دول الخليج العربي إلى الولايات المتحدة في توجيه الضربات، رغم الهجمات الانتقامية التي شنتها طهران.

وأكد على سير العمليات العسكرية وفق الجدول الزمني المحدد، قائلاً: "لدينا عمل نقوم به وقد أنجزناه بشكل جيد للغاية أود أن أقول إننا متقدمون تماماً عن الجدول الزمني".