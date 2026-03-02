إعلان

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لعدة بلدان لبنانية

كتب : مصراوي

04:13 ص 02/03/2026

الغارات الإسرائيلية

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لعدة بلدان لبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، تنفيذ ضربات جديدة واسعة النطاق على إيران.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأت موجة إضافية من الغارات في قلب العاصمة طهران بهدف تحقيق التفوق الجوي وتهيئة الطريق لمزيد من العمليات".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات مكثفة تستهدف طهران ومدنا إيرانية أخرى.

أكدت القناة 14 الإسرائيلية مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي لأهداف إيرانية في 7 مدن كبرى.

وحسبما ذكرت القناة 14، فإن الهجمات في إيران تتركز في هذا التوقيت على "الباسيج الإيراني"، وفقا لسكاي نيوز.

الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان إخلاء جنوب لبنان

