واسعة النطاق.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على طهران



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، تنفيذ ضربات جديدة واسعة النطاق على إيران.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأت موجة إضافية من الغارات في قلب العاصمة طهران بهدف تحقيق التفوق الجوي وتهيئة الطريق لمزيد من العمليات".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات مكثفة تستهدف طهران ومدنا إيرانية أخرى.

أكدت القناة 14 الإسرائيلية مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي لأهداف إيرانية في 7 مدن كبرى.

وحسبما ذكرت القناة 14، فإن الهجمات في إيران تتركز في هذا التوقيت على "الباسيج الإيراني"، وفقا لسكاي نيوز.