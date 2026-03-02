إعلان

واسعة النطاق.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على طهران

كتب : مصراوي

04:05 ص 02/03/2026

غارات إسرائيلية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، تنفيذ ضربات جديدة واسعة النطاق على إيران.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأت موجة إضافية من الغارات في قلب العاصمة طهران بهدف تحقيق التفوق الجوي وتهيئة الطريق لمزيد من العمليات".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات مكثفة تستهدف طهران ومدنا إيرانية أخرى.

أكدت القناة 14 الإسرائيلية مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي لأهداف إيرانية في 7 مدن كبرى.

وحسبما ذكرت القناة 14، فإن الهجمات في إيران تتركز في هذا التوقيت على "الباسيج الإيراني"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية غارات إسرائيلية على طهران قصف إيران قصف إيران الآن أبرز القيادات الإيرانية الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
رياضة محلية

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
رياضة محلية

"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
ترامب: إيران ضعفت بشكل جوهري للغاية.. وسنواصل الهجوم لمدة 4 أو 5 أسابيع
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران ضعفت بشكل جوهري للغاية.. وسنواصل الهجوم لمدة 4 أو 5 أسابيع
أضرار واسعة بوسط إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية- فيديو
شئون عربية و دولية

أضرار واسعة بوسط إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية- فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل